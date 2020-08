«Flavio Briatore ha la prostatite»: ma allora perchè parlava di febbre e raffreddore?

Secondo Daniela Santanché Briatore soffre di problemi alla prostata e non è ricoverato per COVID. Tutto quello che non torna in questa diagnosi alternativa

Ieri Daniela Santanché a In onda ha fornito una diagnosi alternativa del ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele: “Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche”. La storia raccontata dalla Santanché ha fatto parlare un po’ tutti ma ci sono alcune domande che meriterebbero una risposta.

Ieri ad esempio lo staff di Briatore ha diramato un comunicato per spiegare quali fossero le sue condizioni fisiche: “Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore. Domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore e’ stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”. La nota non conferma che l’imprenditore sia in ospedale a causa di COVID-19, ma neanche lo smentisce: la prima comunicazione ufficiale da parte di Briatore non sarebbe stata l’occasione giusta per spiegare che la notizia data dall’Espresso non era vera?

Dopo la chiusura delle discoteche Nicola Porro e Briatore hanno pubblicato una lunga video chat: era il 19 agosto e l’imprenditore si lamentava della chiusura delle discoteche per quello che, diceva, “sembra il virus del panettiere, che si alza la notte per lavorare e dorme di giorno”. Ma Briatore spiegava di avere dei sintomi: “Ho parlato stamattina con Zangrillo, dice che è un raffreddore. Io l’altro giorno ho avuto la febbre: era un raffreddore“. La prostatite dà i sintomi del raffreddore?

Ieri L’Espresso ha reso noto al San Raffaele Briatore si trova nel reparto solventi e non nella dependance staccata, chiamata Villa Turro, isolata in modo da garantire la sicurezza degli operatori sanitari e il rispetto delle normative anti-contagio che è stata attrezzata per ospitare pazienti positivi al Covid. Un trattamento di favore, secondo il settimanale, che viene spiegato così dall’ANSA:

Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano perchè positivo al coronavirus, si trova in un’area isolata dedicata ai pazienti Covid solventi. Pur trovandosi quindi in un reparto solventi, è in un’area isolata dedicata ai pazienti Covid, che quindi non mette a rischio gli altri pazienti con altre patologie. Lo stesso Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, fu ricoverato tra marzo e aprile per il Covid-19 in un reparto solventi dedicato ai malati di Covid. E’ quanto si apprende da fonti qualificate dell’ospedale.

ANSA e Espresso hanno avuto entrambe la sfortuna di trovare fonti che raccontano fandonie, o Briatore è ricoverato per COVID e non per una prostatite?

