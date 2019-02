Si chiama Fabio Macioci, ha 46 anni ed è stato arrestato con l’accusa di aver violentato sessualmente quattro persone omosessuali avvalendosi anche del Ghb, la cosiddetta droga dello stupro.

Lo stupratore seriale di gay arrestato

La storia, racconta oggi dal Corriere della Sera Roma, comincia lo scorso maggio, quando un uomo viene trovato sul cornicione di un palazzo al Prenestino e denucnia di aver subito una rapina dopo un appuntamento in chat: ricorda di essere stato violentato e di essere stato poi chiuso in bagno. Ha lesioni guaribili in 15 giorni mentre l’uomo che ha agito gli ha anche rubato il computer e proprio quel giorno si connette nel suo appartamento facendosi così geolocalizzare dalla polizia.

La casa di Macioci viene perquisita e lì vengono trovati altri oggetti appartenenti alla vittima tra cui il bancomat: lui viene trovato dopo tre giorni in un bed & breakfast dove si è registrato con documenti di altri, ma quando viene portato in commissariato scavalca la finestra e scappa. Successivamente viene arrestato di nuovo e nell’occasione si scopre che ha dei precedenti per rapina aggravata. A questo punto gli investigatori cominciano a incrociare i dati delle vecchie denunce e vengono convocate le vittime:

«Abbiamo assunto droga e fatto sesso. Ma al risveglio — dice ancora agli agenti la vittima del Prenestino — lui mi ha accusato di avergli fatto delle foto, mi ha picchiato e costretto ad avere altri rapporti. Mi diceva “Così impari, ti ho fatto un filmino e ora ti sputtano”. Mi ha costretto a dargli 200 euro e i codici del bancomat». Macioci ammette di aver schiaffeggiato la vittima, ma sostiene di aver portato con sé il suo pc solo per cancellarelefoto.Nessuna spiegazione per i prelievi col bancomat né per gli altri documenti di cui era in possesso.

Leggi anche: La mappa della mafia nigeriana in Italia