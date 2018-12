E’ partito lo sgombero della ex fabbrica della Penicillina, in via Tiburtina 1040, a pochi passi dal quartiere San Basilio, a Roma. Sul posto decine di blindati delle forze dell’ordine e pattuglie della municipale per la viabilità. Via Tiburtina in direzione Gra è stata chiusa e il traffico è congestionato.

Lo sgombero all’ex Penicillina in via Tiburtina

L’operazione, voluta e persino annunciata con suspense dal ministro dell’interno, Matteo Salvini, richiesta a più riprese da CasaPound e preparata nel dettaglio – per questioni di ordine pubblico sono state disposte deviazioni del traffico per auto e bus – da Questura, Prefettura e Campidoglio, fa parte della stessa strategia di sgomberi show che si è inaugurata con le ville dei Casamonica.

Fino a qualche tempo fa nello stabile vivevano circa cinquecento persone, molti rifugiati e richiedenti asilo, in gran parte migranti – soprattutto africani, ma ci sono anche pakistani – ma pure rumeni e italiani.

Ieri sera, con una nota, il Campidoglio ha fatto sapere che sono state accolte le prime trentadue persone che si trovavano nell’immobile dell’ex Penicillina.

LIVE Sgombero ex #Penicillina a Roma. Diretta video https://t.co/OAsdjMXZf4 — Local Team (@localteamtv) 10 dicembre 2018

Mentre gli agenti del reparto Mobile sono all’interno del palazzo, sono molti i migranti con bagaglio alla mano che si aggirano nella zona. Secondo quanto riferito anche da uno di loro infatti, alcuni, saputo dello sgombero imminente, hanno deciso di abbandonare lo stabile occupato gia’ dalle prime ore dell’alba o in alcuni casi anche nei giorni scorsi. Attimi di tensione quando Andrea Casu, segretario romano del Partito democratico si è avvicinato al gruppo che stava effettuando un sit in davanti alla ex fabbrica della Penicillina: “Avete governato per anni e siete responsabili di questa situazione, te ne devi andare via”, gli hanno gridato i militanti. Casu è stato fatto allontanare dal sit in.

