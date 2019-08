Una forte esplosione ha colpito la sede dell’Agenzia delle entrate danese, a Copenhagen, distruggendo la porta d’ingresso centrale e mandando in frantumi i vetri delle finestre della facciata. Lo riporta la polizia su Twitter, ma senza indicare le cause dell’accaduto. L’esplosione e’ avvenuta ieri sera, introno alle 22, mentre all’interno dell’edificio erano presenti due persone, ma nessuno e’ rimasto ferito. Il ministro per le politiche fiscali, Morten Bodskov, ha definito la vicenda “completamente inaccettabile”, visitando questa mattina il luogo dell’incidente. “Non si tratta di un semplice scherzo”, ha detto alla tv Dr, “e’ stata un’esplosione molto, molto violenza, c’e’ qualcuno dietro”.

L’esplosione all’agenzia delle entrate in Danimarca

Le immagini dell’edificio che si trova nella parte orientale della capitale Copenaghen mostrano che il davanti è in gran parte distrutto, con tutte le finestre in frantumi. Non ci sono notizie di feriti, ha detto la polizia in un tweet. L’autore ha preso di mira un’infrastruttura chiave in un paese che ha uno dei maggiori oneri fiscali del mondo ricco. Le entrate fiscali hanno rappresentato il 45% del prodotto interno lordo danese nel 2018, segnando uno dei livelli più alti dell’OCSE. Il denaro viene utilizzato per pagare un sistema di welfare che include assistenza sanitaria e istruzione gratuite.

Alle elezioni di giugno, una coalizione di centrodestra che aveva cercato di ridurre le tasse ha perso a favore di un gruppo di partiti di sinistra che ha promesso un maggiore welfare. Bodskov ha incoraggiato qualsiasi testimone a farsi avanti, dicendo che la polizia ha bisogno di tutto l’aiuto possibile per indagare sulla questione.

