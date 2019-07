L’emergenza sanitaria a Roma

A Roma il rischio è l’emergenza sanitaria. A lanciare l’allarme è di nuovo l’Ordine dei medici, che già la scorsa settimana aveva scritto al Campidoglio descrivendo una situazione insostenibile sotto il profilo igienico. «È arrivato il momento di risolvere i problemi di gestione del ciclo dei rifiuti — scrive il presidente dell’Ordine di Roma, Antonio Magi, nella missiva indirizzata al Comune grillino, alla Regione di Nicola Zingaretti e ai ministeri dell’Ambiente e della Salute — altrimenti c’è il rischio di passare dall’emergenza igienica a quella sanitaria». Spiega Repubblica:

Traduzione: i romani rischiano di ammalarsi a causa della spazzatura non raccolta. «Roma è ormai presa nella morsa dei rifiuti — si legge ancora nella lettera — con un’allarmante invasione di mosche, blatte, topi e gabbiani». Insetti e animali che si cibano di scarti e sono potenzialmente vettori di malattie. Per l’Ordine «costituiscono un serio pericolo per la salute, legato alla proliferazione di germi e parassiti, con la possibilità di diffusione di patologie infettive». Un avviso che fa il paio con i suggerimenti diramati nei giorni scorsi: per evitare di entrare in contatto con gli escrementi di ratti e volatili, meglio avvicinarsi ai secchioni con guanti e scarpe chiuse.