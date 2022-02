L’annuncio a pagamento sul Corriere per gli auguri a Elisabetta Gregoraci

Tra una notizia sul caos all’interno del MoVimento 5 Stelle, sulla situazione deflagrata nel centrodestra, sui dati della pandemia e le nuove misure che il governo si appresta a introdurre – come quella sulle mascherine all’aperto il cui obbligo dovrebbe essere rimosso a partire da venerdì 11 febbraio -, i lettori de Il Corriere della Sera si sono trovati di fronte, questa mattina, a un annuncio a pagamento a tutta pagina dedicato a Elisabetta Gregoraci.

Qualcuno ha comprato una pagina del Corriere della Sera per fare gli auguri di compleanno a Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/Kizo3mNHmV — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) February 8, 2022

Elisabetta Gregoraci e l’annuncio a pagamento sul Corriere per farle gli auguri

La showgirl calabrese compie, proprio oggi – 8 febbraio -, 42 anni e qualcuno (non c’è nessuna firma) ha deciso di omaggiarla “acquistando” un’intera pagina della testata che vende più copie quotidiane in Italia. Una foto a tutta pagina su fondo giallo. In basso il volto sorridente di Elisabetta Gregoraci e in alto una frase ad accompagnare: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare”. Poi il riferimento alla data di oggi e gli auguri.

Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. pic.twitter.com/KRkBSvo6TW — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) February 8, 2022

Nessuna firma, come detto. Nessun riferimento. Non sappiamo, al momento, di chi sia stata l’iniziativa di omaggiare così la showgirl di Soverato.

Ma quanto costa?

Ovviamente, però, possiamo immaginare come questa operazione sia stata molto dispendiosa a livello economico. Inserire un annuncio a pagamento su un quotidiano della portata de Il Corriere della Sera è molto costoso, soprattutto per la portata di quanto pubblicato oggi: un’intera paginata, con una fotografia a colori nel bel mezzo del quotidiano. Anzi, nelle pagine iniziali dell’edizione in edicola oggi. Una sorta di pubblicità a tutta pagina e, si sa, come quelle costino non poco. Un tariffario, che però non è aggiornato (e i costi potrebbero essere lievitati) e fa riferimento alle pubblicità parla piuttosto chiaro.

Come detto, in questo caso di parla di pubblicità. Non in abbonamento (quindi una tantum). Per un’intera pagina, come appaiono oggi gli auguri a Elisabetta Gregoraci, il costo è superiore ai 113mila euro. Ma il riferimento a quella cifra è, come si legge nelle note, a una pagina stampata in bianco e nero. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte a un’intera paginata a colori, con foto e scritta. Insomma, non pochissimo.

(foto da Instagram)