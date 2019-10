La droga a Roma: le piazze dello spaccio nella Capitale

Repubblica oggi pubblica una mappa che riepiloga la droga a Roma, ovvero le piazze dello spaccio nella Capitale, risultanza di un rapporto e uno studio ad uso investigativo firmato dal Procuratore aggiunto Lucia Lotti, già magistrato della Dda e quindi procuratore di Gela, che per la prima volta mette a sistema i dati raccolti sul territorio nell’arco dell’ultimo quadriennio — dal 2015 al primo semestre 2019 — da tutte le forze di Polizia e quelli archiviati dalla banca dati della Procura e del Tribunale.

In queste trenta piazze, ogni giorno, trecentosessantacinque giorni l’anno, viene spacciato ogni genere di stupefacente. A prezzi da saldo.

Un grammo di eroina oscilla, in base alla purezza, tra i 20 e i 50 euro al grammo, che diventano 2 o 5 per monodosi da 0,1 grammi. Una pera o una pipetta (si bucano in pochi, l’eroina da tempo ormai si fuma), insomma, costa quanto un caffè e un cornetto. E per chi non può permettersela c’è sempre il “Rivotril” a 5 euro la compressa. È una benzodiazepina normalmente prescritta come anti-epilettico ma che, assunta con dell’alcool, o con altre sostanze stupefacenti, produce effetti psicotropi simili a quelli dell’eroina. Una “botta” di coca viene via invece a 15 euro. Il prezzo di una pizza e una birra. Se invece si vuole fare serata con gli amici, sono 50 euro al grammo. Il che spiega perché la coca, da sola, rappresenti la metà dell’intero mercato degli stupefacenti. A Roma come nel resto del Paese.