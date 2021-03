Draghi: “Da domani riprenderanno le vaccinazioni con AstraZeneca”

Da domani riprenderanno le vaccinazioni con AstraZeneca. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”.

La comunicazione del presidente del presidente del Consiglio arriva pochi minuti dopo la conferenza stampa dell’Ema, in cui la direttrice esecutiva dell’agenzia europea del farmaco Emer Cooke ha chiarito che non c’è alcun rischio nell’utilizzo del vaccino anglosvedese. Quindi da domani alle 15 riprenderanno le vaccinazioni. in tutta Italia, dopo che il 15 l’Italia, insieme a Germania, Francia e Spagna, ha deciso di sospendere AstraZeneca in via precauzionale.

Sostanzialmente l’Agenzia europea del farmaco ha confermato quanto detto nelle settimane e nei mesi precedenti alla decisione del leader europei di stoppare la somministrazione del vaccino anglo-svedese. Non ha detto nulla di più: che è sicuro ed efficace. Ma questo lo ha sempre sostenuto. Eppure si son persi quasi quattro giorni di vaccinazione con AstraZeneca. Che significa decine di migliaia di persone in meno vaccinate. Sola una cosa è diversa: ora la gente ha più paura nel recarsi nei centri vaccinali.

