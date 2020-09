Dove c’è l’obbligo di mascherine all’aperto

«Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggiorragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate ènecessario il massimo rigore» ha spiegato l’appena rieletto governatore della Campania Vincenzo De Luca spiegando le motivazioni che hanno portato all’ordinanza che obbliga i cittadini in Campania a indossare la mascherina anche all’aperto. Ma non sono solo i campani ad avere la mascherina obbligatoria. Spiega il Corriere:

Le mascherine andranno indossate anche all’aperto. In Campania, a Genova (non dappertutto), a Foggia e a Latina si inaspriscono le misure anticovid. I dispositivi di protezione individuale andranno tenuti sul viso sempre, anche nei casi in cui è possibile garantire il distanziamento dagli altri. I casi di contagio crescono e i presidenti di Regione, i sindaci e in alcuni casi il Prefetto non intendono lasciarsi travolgere dal virus.

In tutti i casi sono previste sanzioni severissime — da 100 a 3mila euro, con raddoppio della multa in caso di reiterazione del reato — e a Genova (stop anche alle manifestazioni pubbliche) e in Campania è stato stabilito un termine dell’ordinanza: il 4 ottobre. Ma il riconfermato presidente della Regione, Vincenzo De Luca, non esclude che possa essere prorogato e ventila anche l’adozione di misure più severe.