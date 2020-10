I protagonisti della protesta di Napoli erano pezzi di camorra, pezzi di antagonisti…e anche pezzi di qualcos’altro…

“I protagonisti della nottata di venerdì c’entrano ben poco con il disagio sociale. I protagonisti erano pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos’altro… ma ci fermiamo qui”. A Che tempo che Fa il governatore della Campania Vincenzo De Luca spiega che i protagonisti della notte di scontri che c’è stata a Napoli due giorni fa sono tre: “Pezzi della camorra, pezzi di antagonisti e pezzi di neofascisti”. Protagonisti, dice a Che tempo che fa, che “c’entrano poco con il disagio sociale”. ”

La camorra ha interesse ad avere campo libero così può spacciare”, ha sottolineato. “Abbiamo visto una straordinaria organizzazione che non c’entra nulla con la paura del lockdown – aggiunge – avevano organizzato tutto già da una settimana. Sapevamo da una settimana che sarebbe scattata la sceneggiata violenta con una parola d’ordine elegante circolata sui social ‘scassam tutto'”. “E così si sono ritrovati – conclude – abbiamo avuto due arresti di spacciatori, mi auguro sia l’inizio di maggiori controlli del territorio perchè ad oggi c’è stata troppa tolleranza”. Ieri sera nn corteo partecipato da circa 300 persone si è mosso pacificamente a Napoli da piazza Vanvitelli fino a piazza Medaglie d’Oro. Una piccola folla di commercianti, ristoratori, proprietari di bar, che chiedono la revoca delle chiusure anticipate e aiuti statali per i ricavi persi a causa delle restrizioni. Molti i cori contro il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca di cui si chiedono a gran voce le dimissioni. Alla testa del corteo spicca uno striscione con la scritta “Tutele sociali per tutti”.

