Oggi in Lombardia sono stati registrati 272 casi di coronavirus e 31 decessi. Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 91.204 contagi e 16.405 decessi. I tamponi effettuati sono stati 14.837 (in totale 873.831), con un rapporto giornaliero rispetto ai positivi dell’1,8%. I guariti/dimessi sono 557 (57.775), mentre gli attualmente positivi calano di 316 unità a 17.024. Ieri, con 13.376 tamponi, c’erano stati 252 positivi e 25 decessi.

I dati del 12 giugno sul Coronavirus in Lombardia

Senza variazioni il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97), diminuiscono i ricoveri negli altri reparti (2.357, -131). eri le terapie intensive avevano segnato -1 e i ricoveri -77. I contagiati della Lombardia sono pari al 69,2% per cento dell’aumento odierno in Italia.

I dati per provincia dicono che a Milano ci sono 88 nuovi positivi di cui 56 in città; In totale dall’inizio della pandemia i positivi in provincia sono 23.669, mentre a Milano si è superata quota 10.074 contagi. Ieri nella Città metropolitana i contagi rilevati erano stati 71, di cui 34 nel capoluogo. 34 sono i positivi in più a Bergamo e 30 a Brescia. Seguono Monza con 24 e Pavia con 23, poi Varese con 14, Como con 13 e Lodi con 11. Sono quattro i nuovi positivi a Cremona e a Lecco e uno solo a Mantova.

Sale ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 393 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 379. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.305. Sono saliti a 173.085 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.747. Giovedì l’aumento era stato di 1.399.