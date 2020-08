Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a Berlino

15mila negazionisti della pandemia di Coronavirus hanno sfilato per le vie di Berlino mentre in Germania si arrivano a contare 1000 contagi al giorno. L’Associated Press scrive che i manifestanti hanno annunciato “la fine della pandemia” e sono scesi in piazza senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza marciando per le vie del centro fino alla Porta di Brandeburgo. Tra loro molti no-vax, alcuni rappresentanti dell’estrema destra e cantavano “siamo la seconda ondata” o “resistenza”.

Gli agenti hanno ripetutamente invitato i manifestanti a rispettare i gesti della barriera, ma non sono stati ascoltati. La polizia ha annunciato su Twitter di aver “presentato un reclamo” contro l’organizzatore dell’evento per “mancata conformità norme igieniche “. Non sono mancati i contro-cortei, incluso quello delle “nonne contro l’estrema destra” che ha insultato i negazionisti definendoli “nazisti” . Tra gli slogan più gettonati dei manifestanti: “Mostrami il tuo sorriso”, in riferimento al rifiuto di utilizzare le mascherine e “Siamo rumorosi, perché la nostra libertà viene rubata” e ancora “La maschera è la stella ebraica nazista dei non vaccinati”. Su Twitter sono stati ribattezzati Covidiots.

BIG DEMONSTRATION in BERLIN (Germany)

According to confirmation from the police of Berlin, it has been confirmed that between 500,000 and 1 million peaceful protesters (mostly without Masks) demonstrate against the Corona rules.

A GREAT EXAMPLE for the Rest of the WORLD

WATCH! pic.twitter.com/7RnDZTkIgL

— 🇺🇸 𝔼𝕄 🇩🇪 𝕂𝔸 🇺🇸™ (@EMKA17 on PARLER) (@EM_KA_17) August 1, 2020