Cosa ha detto Crisanti sulle mascherine obbligatorie e le misure anti COVID nel nuovo DPCM

Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’università di Padova a ‘Buongiorno’ su SkyTg24 commenta le nuove misure previste nel DPCM per contrastare la seconda ondata di Coronavirus. Crisanti è dell’avviso che vadano rafforzate le misure di sorveglianza attiva piuttosto che attuare restrizioni che poi non è possibile far rispettare.

Cosa ha detto Crisanti sulle misure anti COVID nel nuovo DPCM

La chiusura anticipata dei locali per ridurre la circolazione del virus Sars-CoV-2? “Nessuno sa se è una misura che funziona, in Inghilterra l’hanno adottata e i casi sono in aumento. Non c’è nessuna prova scientifica che funzioni”.

Allo stesso modo, commentando l’eventuale misura del limite di partecipanti alle feste private, Crisanti ha aggiunto: “Chi le controlla? In Inghilterra hanno messo un limite di sei partecipanti alle feste private, ma cosa facciamo? Creiamo un gigantesco Grande Fratello che verifica quante persone abbiamo a casa? Il problema a mio avviso è diverso: dobbiamo incrementare tutte le misure di sorveglianza attiva, quelle che ci permettono di capire, se una persona è infetta, chi la ha infettata. Test, contact tracing e sensibilizzare le persone ad adottare misure di sicurezza”. “Io personalmente quando esco la mascherina la metto sempre. Però faccio fatica – ha concluso l’esperto – tornando all’obbligo della mascherina all’aperto – a credere come si possa obbligare 8 milioni di ragazzi a mettere la mascherina e fargli la multa. Se si fa un provvedimento bisogna avere il coraggio di farle rispettare. Ma è socialmente accettabile una multa di 3 o 400 euro ai ragazzi che escono da scuola?”.