Cos’è un focolaio e cosa deve preoccuparci

Il Corriere della Sera pubblica oggi una serie di domande e risposte sui nuovi focolai di Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 in Italia: alle domande rispondono gli epidemiologi Stefania Salmaso e Massimo Ciccozzi e l’infettivologo Massimo Andreoni:

Che cos’è un focolaio?

La definizione classica si riferisce a uno, due o più casi di infezione associati tra loro, quindi che si dimostrano avere un comune filo conduttore. Secondo Stefania Salmaso però questa classificazione non può valere per il Covid-19 «in quanto nel 30% delle situazioni si è trattato di trasmissione domestica, all’interno dello stesso gruppo familiare che ha contagiato i contatti durante l’isolamento. La definizione andrebbe riformulata».

E il cluster?

Si tratta di casi concentrati in una stessa area e ravvicinati nel tempo che non possono essere messi in collegamento fra loro. Sono molto temuti proprio per la loro incertezza.

Se siamo in vacanza e nelle vicinanze viene segnalato un focolaio, cosa dobbiamo fare?

Non c’è ragione di abbandonare il posto, a meno che non vengano date disposizioni dall’amministrazione locale. Si dovrebbe ragionevolmente continuare la vacanza accentuando il rispetto di comportamenti sicuri. Evitare il più possibile luoghi di assembramento, indossare le mascherine nei luoghi chiusi e nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro anche all’aperto. Queste misure hanno funzionato bene durante il lockdown.