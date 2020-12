Coronavirus Veneto oggi : il bollettino per il 1 dicembre

La situazione del Coronavirus oggi in Veneto con i dati del bollettino della regione. Sono 2.535 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto, a fronte di un totale di 47 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (148.127 positivi dall’inizio dell’emergenza ad oggi). I ricoverati salgono a 2.705, +98 da ieri, mentre le terapie intensive calano a 330 (meno 9). Record negativo, invece, per quanto riguarda i decessi, 107 in 24 ore, il peggior dato mai registrato nella seconda ondata, per un totale di 3.818 decessi conteggiati dal 21 febbraio ad oggi. “La casa si costruisce da fondamenta e non da tetto, è inutile concentrarsi su pista sci teatro o cinema. Ho detto ai ministri: se l’assembramento è il problema, deliberate su assembramento”. Lo ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito della videoriunione con i ministri Boccia e Speranza. “E’ inutile – ha aggiunto – che il gestore del cinema si trovi la sala vuota e la piazza piena. Ho chiesto che ci sia una norma che abbia una ricaduta perequativa. L’altro tema – ha concluso – che i ristori siano una certezza”.

E’ iniziato il confronto tra governo, Regioni, Comuni e Province sul nuovo dpcm. Alla riunione in videoconferenza, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, partecipano il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Tra i presidenti di Regione ci sono Luca Zaia (Veneto), Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Attilio Fontana (Lombardia), Nino Spirlì (Calabria), Donato Toma (Molise), Giovanni Toti (Liguria) e Donatella Tesei (Umbria).

Leggi anche: Salvini sbandiera l’incontro con Mattarella che doveva rimanere riservato