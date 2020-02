La caccia ai 131 passeggeri del volo che ha portato il primo caso di Coronavirus in Puglia

Anche la moglie ed il fratello del paziente uno della Puglia hanno contratto il Coronavirus. Le due persone che sono state a contatto con il quarantatreenne di Torricella tornato dalla zona di Codogno lunedì sono state contagiate. E ora il dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha disposto «la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva» anche per gli altri 131 passeggeri del volo easyJet che lunedì hanno viaggiato con il paziente uno pugliese. Per 15 giorni non potranno lasciare la propria abitazione e dovranno segnalare qualsiasi sintomo sospetto. In quel caso saranno sottoposti al tampone. È questa la decisione presa dalla task force istituita dalla Regione Puglia al termine di una giornata complicata.

Coronavirus in Puglia: altri due contagi

Che si era aperta, come abbiamo raccontato, con le polemiche dei pugliesi nei confronti del medico e consigliere regionale Peppo Turco che aveva difeso l’uomo, e poi con un testo attribuito proprio a quest’ultimo in cui lui si discolpava dall’accusa di essere l’untore del Coronavirus in Puglia:

«Lasciate perdere le persone: sono io, dovete rivolgervi a me. Cosa c’entra Peppo Turco con la mia persona se non il fatto di essersi subito attivato per un suo concittadino? Perché ve la state prendendo con tutti: io sono in attesa ho fatto il tampone e sto bene, voi sapete tutto ed io ancora devo avere conferma. Sono io la persona che più odiate in questo momento, il primo caso del Coronavirus in Puglia. Visto che vi reputo persone intelligenti sono sicuro che lo leggerete fino in fondo.

Sono salito giorno 19/02, con volo Rayaner delle 14,55, arrivato a lodi ho soggiornato presso casa di mio fratello in un comune chiamato Caselle Lurani. Il giorno successivo sono rimasto tutto il tempo a casa. Poi mi son recato a Codogno (non all’ospedale dove sono stati poi successivamente individuati i casi), ma nello stesso comune, a trovare mia madre, che era stata ricoverata in un centro nelle vicinanze per l’Alzheimer e per la quale mamma son salito a Milano (lei sta tutt’ora male e non ho più potuto vedere).

Il giorno successivo, mentre ci prepariamo per andare a trovarla, sentiamo in tv le notizie relative alla situazione di Codogno e contattiamo la struttura, la quale ci rassicura e ci dice che potevamo andare a trovare la mamma. Arrivati li ci comunicano via telefono che non era possibile accedere e di tornare a casa: è proprio quello che abbiamo fatto. In serata poi apprendiamo dalla tv che tutto il paese era bloccato.