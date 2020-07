Oggi in Lombardia sono stati registrati 30 casi di coronavirus, di cui 15 a seguito di test sierologici e 9 ‘debolmente positivi’, e 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono 16.760. I tamponi effettuati sono stati 5.636 (totale complessivo: 1.155.050); mentre i guariti/dimessi 86 (70.461 in totale, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi). Questi i dati giornalieri sull’emergenza coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 6.482 tamponi, i positivi erano stati 94 e i decessi 9.

Coronavirus Lombardia oggi 14 luglio: i dati del bollettino

Salgono per il secondo giorno consecutivo i ricoveri di pazienti: oggi sono stati registrati +8 ricoveri (totale a 176), mentre scendono i pazienti in terapia intensiva: -3 (27). Ieri le terapie intensive avevano registrato -1 e i ricoveri sempre +8. Due giorni fa, invece, i ricoveri erano calati di 13 unità. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, calano a 5 i casi di coronavirus registrati nel Milanese, di cui 3 in città. Ieri nella Città metropolitana si erano registrati 15 casi, di cui 6 a Milano.

Nelle altre province ci sono 12 casi positivi a Bergamo, cinque a Brescia, due a Varese e Mantova, uno a Cremona, Lodi, Pavia, Monza e zero a Como, Lecco e Sondrio. Prosegue intanto la discesa dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati, ieri erano 169 (-55). Aumentano i morti, 17 nelle ultime 24 ore rispetto ai 13 di ieri. Il totale dei deceduti è di 34.984 persone. I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 12.919, 238 in meno rispetto a ieri. Il numero totale dei casi sale a 243.344. Restano in terapia intensiva 60 pazienti (27 in Lombardia, -5 rispetto a ieri), mentre sono 777 i pazienti ricoverati con sintomi (+9). Sono 12.082 i pazienti in isolamento domiciliare (-242).