I dati sull’aggiornamento del Coronavirus in Lombardia oggi con il bollettino della Regione dopo i 281 positivi e un decesso: 224 nuovi contagi e due decessi. Sono stati effettuati 16.828 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono stabili a 32, mentre i ricoverati sono 284 in aumento di 12.

18 settembre: il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi

Dei 244 casi 40 sono debolmente positivi, come precisa il bollettino e 6 sono stati tracciati dopo test sierologico.

Per quanto riguarda i casi distrubuiti nelle province: 81 casi a Milano di cui 47 a Milano città; segue Pavia con 32 contagi nelle ultime 24 ore e Brescia con 22. Nella provincia di Monza e Brianza 17 positivi. A Varese 15 contagi in più rispetto a ieri e a Mantova 11. A Como 7 positivi, a Cremona 5 casi, a Lecco e Lodi 4 per provincia. Sondrio registra un solo nuovo caso.