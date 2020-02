Il 38enne italiano contagiato dal Coronavirus ricoverato all’ospedale di Codogno

Un 38enne ricoverato all’ospedale di Codogno, nel lodigiano, è risultato positivo al test del Coronavirus SARS-CoV-2. “Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l’italiano “è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti”.

L’uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno, nel Lodigiano, a quanto si apprende. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie. L’uomo contagiato a fine gennaio era stato a cena con alcuni colleghi di ritorno dalla Cina. L’uomo quindi non è stato in Cina ma ha avuto contatti con altri italiani rientrati dal Paese asiatico.

Intanto ieri si sono aperti i cancelli per gli italiani di ritorno da Wuhan che erano in quarantena alla Cecchignola a Roma. Paolo Ghitti, 50 anni, della provincia di Reggio Emilia, è il primo italiano virus free a uscire dalla quarantena. Ha parlato dell’esperienza con Repubblica:

«Il centro della Cecchignola», che si è appena lasciato alle spalle, «era a metà tra il Grande fratello e gli arresti domiciliari». Ma i medici del Celio, i medici militari, «sono stati eccezionali». Cinque tamponi per la saliva al giorno, poi scesi a quattro. Tre volte la febbre misurata, più avanti due. La risposta all’ultimo esame è arrivato ieri alle 16, quindi liberi tutti. «Vivevamo quasi sempre nella nostra stanza attrezzata. Si mangiava da soli, ma potevamo frequentarci in giro per il centro sportivo». Paolo Ghitti in questi giorni di febbraio frequentava molto i quattro colleghi della System di Fiorano, macchinari per ceramica da esportare in Cina: Giuseppe, Fabio, Michel, Luciano. Tutti isolati alla Cecchignola. Dicono: «Ci siamo fatti mandare da casa le carte per giocare, e giù sfide.

In atrio c’era il biliardino. Sul campo sportivo, poi, partite ogni sera. La noia si riusciva a vincere, la paranoia no». È salita quando hanno scoperto l’altro amico di Luzzara, il ricercatore di 29 anni, positivo al virus. «Quella mattina abbiamo dovuto ripartire da capo con i controlli e lì, sì, è arrivato lo spaesamento». La contenuta reclusione dalle due settimane previste è salita a 18 giorni. «I medici, però, hanno continuato a informarci». I “modenesi”, così li chiamano i militari, sono in verità cinque colleghi di lavoro e amici del bacino emiliano. Di Wuhan, epicentro del contagio, hanno visto paesaggi spettrali per tre, quattro ore, subito dopo l’atterraggio.