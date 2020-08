Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino del 7 agosto

L’andamento del coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: oggi 69 nuovi positivi e nessun decesso. Ieri i nuovi casi erano 118.

Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino del 6 agosto

Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra i 69 nuovi casi 5 sono debolmente positivi e uno è stato trovato in seguito a test sierologico. Sono stati effettuati 8128 tamponi per un totale complessivo di 1.352.490. Scendono di due unità i ricoverati in terapia intensiva che ora sono nove, mentre salgono gli ospedalizzati non in terapia intensiva che sono 170, in aumento di due unità.

Per quanto riguarda la ripartizione per province di nuovi positivi a Mantova sono registrati 9 casi e la Regione Lombardia specifica che nel conteggio sono compresi i restanti casi del focolaio dell’azienda agricola Francescon di Rodigo. Nella provincia di Milano ci sono 14 nuovi casi di positivi al coronavirus, tra questi 10 sono a Milano città. A Brescia 11 nuovi casi e a Bergamo 9. A Como si registrano 5 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a Pavia 4. A Varese 3 nuovi casi, a Lecco e Lodi e Sondrio 2 nuovi positivi a testa, mentre la provincia di Cremona oggi è a zero casi.

