«Coronavirus: i bambini contagiosi come gli adulti»

Elena Dusi su Repubblica oggi racconta che secondo uno studio su Jama negli under 5 la carica virale è fino a cento volte superiore alla media. E la Società di pediatria consiglia la mascherina dai 3 anni. Di tutto questo si dovrà tenere conto alla riapertura delle scuole?

«I bambini trasmettono la malattia come gli adulti, non meno» ha calcolato Marco Ajelli, matematico dell’università dell’Indiana specializzato nella diffusione delle epidemie, in uno studio su MedrXiv. «Non sarà un anno scolastico come gli altri. Dovremo stare attenti alle regole. Ma sono sicuro che i bambini saranno all’altezza» conferma Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e primario all’ospedale romano Bambino Gesù.

Cosa accade quando le regole vengono allentate lo dimostra il liceo di Rehavia, a Gerusalemme: 153 contagi fra gli studenti e 25 fra i professori, 10 giorni dopo la riapertura a fine maggio. Fra quelle aule è avvenuto uno degli inneschi della seconda ondata che oggi investe Israele. Cosa sia andato storto lo racconta un rapporto su Eurosurveillance: permesso di togliere le mascherine durante una settimana afosa, aria condizionata con le finestre chiuse, aule affollate con 1,2 metri quadri a studente e mantenimento di scuolabus, sport e danza. Rehavia è un compendio di sbagli da non ripetere nel resto del mondo.