Il focolaio al centro estivo della scuola materna di Cimitile in Campania

Una scuola materna a Cimitile in Campania è stata chiusa e un centinaio di persone tra bambini e personale che frequentano il campo estivo sono stati sottoposti a tampone: due bambine, cuginette, sono risultate positive al coronavirus, contratto nell’ambito di un focolaio di origine famigliare partito da un uomo di 30 anni, padre di una delle due bimbe, tornato da un viaggio in Serbia.

Tutto inizia quando il trentenne torna dalla Serbia: l’uomo, ricoverato in terapia sub intensiva del Cotugno, ha contagiato oltre alla figlia e alla nipote diversi membri della sua famiglia e un amico di Cicciano.

Il primo ad ammalarsi è un giovane di Cimitile: torna dalla Serbia dove era stato per motivi personali ed accusa i sintomi del contagio. Ha 30 anni e le sue condizioni richiedono il ricovero nel reparto di terapia sub intensiva del Cotugno. A contrarre il Covid altri componenti della sua famiglia: si tratta di sua mamma e di sua figlia che risiedono a Cimitile e di sua sorella, suo cognato e sua nipote che invece risiedono a Camposano. Non è finita. A contrarre il coronavirus anche l’amico di Cicciano al quale aveva chiesto di andare a prenderlo in aeroporto a Napoli. Sette contagiati nel giro di pochi chilometri in tre piccoli comuni dove le distanze sono corte anche in termini di relazioni. Il paziente numero uno è quello che versa in condizioni peggiori mentre per fortuna per le altre 6 persone, cuginette comprese, non è stato nemmeno necessario il ricovero.