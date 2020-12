I contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 12.030 contagiati e 491 morti. Sono stati effettuati 103.584 tamponi. tornano a salire i ricoveri di 30, mentre i pazienti in terapia intensiva scendono di 63

Coronavirus: bollettino Italia della Protezione Civile per il 14 dicembre

I nuovi contagi ripartiti regione per regione: nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati altri nove decessi Covid, portando il numero delle vittime dall’inizio della pandemia a 649. Dei 699 tamponi pcr analizzati 68 sono risultati positivi. A questi si aggiungono altri 34 casi individuati con i 757 test antigenici eseguiti. Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 6269. 2.829 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino Covid diffuso della Regione. Il totale dei positivi da inizio pandemia ammonta a 193.470. Attualmente i pazienti con tampone positivo al virus sono 92.528. I morti nelle ultime ore sono 26 in più, dato che porta il totale a 4.827. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 174 nuovi casi di Covid-19, il 33% rispetto ai 526 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Rispetto al giorno precedente, e’ diminuito il numero di test effettuati (erano stati 1.827) e cresciuta l’incidenza dei positivi (481), che era fissata al 26,3%. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica e’ salito cosi’ a 34.972. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanita’ della Regione Marche. I nuovi positivi sono stati individuati 57 in provincia di Macerata, 27 in provincia di Ancona, 41 in quella di Pesaro-Urbino, 35 nel Fermano, 10 nel Piceno e 4 da fuori regione