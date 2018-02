«La Raggi fa propaganda al M5S sui siti del Comune di Roma»

Giovanna Vitale su Repubblica racconta oggi che il Corecom Lazio, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di consulenza e di gestione della Regione Lazio in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ha segnalato all’AGCOM il comportamento irregolare di Virginia Raggi, che continua a utilizzare il portale istituzionale del Campidoglio e la newsletter “la sindaca informa” per fare propaganda a se stessa e al suo partito. Perciò va sanzionata per violazione della legge 28/2000 che prescrive, nel mese precedente il voto, di «garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici».

A chiederlo il Corecom regionale che, con la delibera 4/2018 ha trasmesso tutti gli atti all’Autorità garante delle Comunicazioni (Agcom, di cui è organo funzionale) proponendo «l’applicazione del provvedimento sanzionatorio» a carico della prima cittadina di Roma. Colpevole di non aver rispettato le norme alle quali, in questo periodo, devono attenersi i vari attori istituzionali a ogni livello. «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto», recita infatti l’art.9 della legge, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni». E invece Raggi, come risulta dalle news pubblicate sul sito del Comune e sul settimanale della stessa sindaca diffusa anche su Facebook, infarcisce le notizie di dichiarazioni trionfalistiche, fa confronti con le precedenti amministrazioni, magnifica il suo operato e quello della giunta grillina a scapito di predecessori e avversari, che poi sono i competitor elettorali dei 5S.