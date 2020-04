Da questa settimana, Coop Alleanza 3.0 inizierà la vendita delle mascherine chirurgiche nelle parafarmacie presenti nei supermercati. Lo conferma il presidente Adriano Turrini, che questa mattina ha partecipato ad un’udienza conoscitiva con la commissione comunale Attività produttive e commercio del Comune di Bologna. Insomma, dopo un’iniziale difficoltà di approvvigionamento, Coop “ha una dotazione sufficiente” di dispositivi di protezione di diverso tipo per i dipendenti e per la vendita. “Dalla prossima settimana metteremo in vendita nelle parafarmacie delle mascherine chirurgiche e di altri tipi, a richiesta. Abbiamo fissato un prezzo nazionale per la vendita di questo prodotto: 80 centesimi per ogni mascherina chirurgica e ci atterremo a questo prezzo”, spiega Turrini, assicurando che la vendita riguarderà anche il territorio di Bologna. Lo stesso avverrà nei punti vendita di Conad, aggiunge Alessandro Beretta.

Coop e Conad: la vendita delle mascherine a 80 centesimi

“I pezzi sono reperiti per lo più all’estero. Dopo una primissima fase di grossa difficoltà nell’importazione, con un lievitazione abbastanza importante dei prezzi alla fonte, attraverso nostra sede operativa a Hong Kong, abbiamo cercato di contenere il più possibile il costo”, aggiunge Turrini. Per quanto riguarda i gel igienizzanti, introvabili nelle prime settimane dell’emergenza, “siamo ritornati quasi alla normalità”, anche perché, aggiunge il manager cooperativo, Coop Alleanza 3.0 è proprietaria assieme a Conad di un’azienda in Veneto che ha convertito parte della produzione in gel igienizzante che viene utilizzato per i dipendenti della gdo.

Da lunedì 20 aprile ha preso invece il via la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini presso 1150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Le mascherine in distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione da 1 milione di pezzi ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estar nelle ultime settimane, 500 mila al giorno. A regime, la disponibilità quotidiana sarà di 1,5 milioni di mascherine.

Dopo una prima fornitura di oltre 8 milioni di mascherine avvenuta con la collaborazione dei Comuni, la Regione Toscana ha elaborato un ulteriore processo di distribuzione. Sono stati chiusi due accordi: il primo con Federfarma Toscana e Cispel Toscana; il secondo con le aziende della Grande distribuzione organizzata: Coop Il Tirreno, Coop Firenze, Federdistribuzione, Conad, Esselunga, Lidl e Carrefour. Entrambi gli accordi sono validi per 30 giorni e prevedono la possibilità di proroga. Attraverso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, sarà consegnata una confezione da cinque mascherine a ogni cittadino di età superiore a sei anni, per un numero di trenta mascherine al mese, dietro presentazione della tessera sanitaria o del proprio codice fiscale.

Leggi anche: I nuovi orari di uffici e negozi a Roma dal 4 maggio