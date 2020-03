I controlli su tutte le auto da domani a Roma

Verificare tutti i veicoli con specifici posti di blocco e non più solo con i normali controlli a campione effettuati fino ad oggi. È la nuova disposizione per le pattuglie della Polizia Locale del Campidoglio che sarà operativa “a partire da questo fine settimana” e “fino a nuova diversa disposizione” contenuta in delle circolari dirette ai singoli gruppi territoriali. “I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”, si legge nel testo di una dei queste circolari. Al servizio vengono assegnate, per le giornate di sabato e domenica, pattuglie per turno con orario 7-13 e 14-20. L’obiettivo del provvedimento, specifica uno dei documenti, è “di far capire a tutti che la Polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore e rispetto per i controlli certamente sì”. E intanto ieri sera, gli agenti ddel commissariato di Fidene hanno proceduto al controllo di un locale, adibito a palestra, ubicato in zona Monte Sacro. Davanti al cancello della struttura – chiuso con una catena – i poliziotti hanno notato un fuoristrada con all’interno un uomo in procinto di allontanarsi. Fermato, l’uomo, un 37enne romano, alla richiesta dei poliziotti, ha consegnato la prevista autocertificazione riferendo di essere lì per ritirare dei documenti e che successivamente sarebbe andato a fare la spesa per poi rincasare presso il proprio domicilio. Dopo qualche minuto si p avvicinato a loro anche il titolare della struttura, un 55enne romano, il quale ha giustificato la sua presenza asserendo di essere un atleta professionista. Informava altresì poliziotti della presenza di altre 3 persone intente ad allenarsi. Al termine dell’accertamento per tutti e 5 e’ scattata la denuncia all’Autorita’ Giudiziaria ai sensi dell’art.650 c.p..

“Le buone pratiche si diffondono. Dopo la lettera scritta insieme agli altri Presidenti del centrosinistra, Caudo, Ciaccheri e Del Bello, finalmente la Sindaca ha aperto le Unità di Crisi Locali su alcuni dei punti che avevamo segnalato nella lettera. Bene dunque che abbia attivato le strutture della protezione civile e del volontariato, che abbia assicurato maggiori controlli e un piano coordinato di interventi. Questo ci fa sentire meno soli a fronteggiare l’emergenza, dato che i Municipi svolgono un lavoro di trincea per l’amministrazione, nell’erogazione di servizi essenziali”, dice intanto la Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi, in una nota. ”Una solitudine provata in questi giorni, dopo il primo caso positivo di Covid-19 negli uffici del Municipio Roma I Centro: se avessimo avuto già attivo il COC la gestione dell’emergenza e degli atti dovuti sarebbe stata più semplice. Oggi il Campidoglio ci ha scritto una lettera in cui viene annunciata l’apertura di uno spazio dedicato ai Municipi, per le informazioni. In questo siamo stati pionieri: il nuovo sito del Municipio Roma I Centro, www.primomunicipioroma.com, dedicato all’emergenza covid, così come i siti degli altri municipi del centrosinistra, hanno aperto la strada ad una nuova forma di dialogo con i cittadini. Con l’occasione chiediamo che venga finalmente aperta la pagina ”I presidenti informano”, che da due anni è ancora in allestimento. In questi giorni difficili, comunicare in modo efficace e diretto è essenziale. Attendiamo una convocazione”.