Il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia. Si tratta di denunce che riguardano la gestione dell’emergenza Covid. La trasmissione da parte della Procura al Collegio – si legge in una nota di Palazzo Chigi che ne ha dato annuncio – in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto”.

Gli avvisi di garanzia per Conte e sei ministri

“La trasmissione da parte della Procura al Collegio”, il tribunale dei ministri, “in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto. Nel caso specifico tale trasmissione è stata accompagnata da una relazione nella quale l’Ufficio della Procura “ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare””. Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi con cui si rende noto che il premier Conte e sei ministri hanno ricevuto un avviso di garanzia in seguito a denunce in relazione all’emergenza Coronavirus.

“Le nostre denunce non saranno archiviate, si basano su presupposti diversi”. Cosi’ il Comitato Noi Denunceremo, che raccoglie i parenti delle vittime di coronavirus, commenta la notizia dell’archiviazione nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e di altri ministri, nell’indagine nata dalle denunce dell’avvocato Carlo Taormina. Non sappiamo su quali basi e su quali presupposti in fatto e in diritto sia stata redatta la denuncia dell’avvocato Taormina – spiegano dal Comitato. – Se la procura di Roma ritiene che ci siano gli estremi per poter chiedere l’archiviazione, l’avvocato Taormina provvedera’ a depositare un’opposizione fondata su elementi che ritiene possano confutare la richiesta della procura. Per quanto riguarda gli esposti depositati dal comitato riteniamo che siano corredati da documenti e fatti che abbiano un valore probatorio tale da non portare ad una analoga richiesta di archiviazione”. Il Comitato, inoltre, precisa che “gli esposti depositati non individuano persone responsabili, ma per loro natura, rappresentano i fatti che debbono essere vagliati dalla magistratura al fine dell’individuazione di eventuali responsabili e conseguenti responsabilita’”

