Come saranno le vacanze degli italiani

Gli italiani sognano le vacanze anche all’epoca dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2. Repubblica racconta oggi in un articolo a firma di Cristina Nadotti che se dal 9 marzo in poi, al contrario di quanto accadeva in passato, le visite ad Airbnb per trovare una destinazione per l’estate si erano praticamente azzerate, dopo il 27 aprile, con le prime avvisaglie di una possibile riapertura, c’è stato un costante aumento, fino al picco dello scorso fine settimana.

I dati della piattaforma di viaggi confermano quella che una settimana fa l’Ente nazionale del turismo aveva monitorato sui social come «attitudine positiva verso l’Italia». Dice Trovato: «Le ricerche su Airbnb ci dicono che l’82% degli italiani quest’anno trascorrerà le vacanze in Italia. La scelta di destinazioni nazionali è aumentata del 50% rispetto allo scorso anno, a discapito dell’estero, dove si è registrato un — 30% per i Paesi al di fuori dell’Europa e addirittura un — 70% per le mete europee». Nonostante gli operatori turistici abbiano indicato nei trasporti uno dei principali problemi alla ripresa del turismo nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus, in testa alle destinazioni più ambite ci sono due isole, Sicilia e Sardegna. Seguono la Puglia, con il Salento in particolare, il Trentino e infine la Toscana e l’alto Lazio, dove si cerca una casa da affittare sulla Costa Etrusca.