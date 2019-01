La Chiesa dei Mormoni a Settebagni

Fabrizio D’Esposito sul Fatto Quotidiano oggi parla della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, costruita dai mormoni a Settebagni: : circa 60mila metri quadrati su un’area acquistata più di vent’anni fa per due miliardi e mezzo di lire. I lavori sono durati quasi un decennio ma ora è tutto pronto. Oltre al tempio, ci sono un parco e varie costruzioni. Gli edifici saranno pure aperti al pubblico da oggi fino al 16 febbraio.

IMPOSSIBILE però sapere i costi della faraonica opera. Un mistero che incuriosisce ancora di più se si pensa che i mormoni hanno rinunciato all’otto per mille, dopo l’accordo con lo Stato italiano. In tutto il mondo sono 16 milioni e il loro Vaticano è negli Stati Uniti, in Utah. Ricchi e potenti (il repubblicano Mitt Romney che sfidò Obama nel 2012 per la Casa Bianca è mormone) si definiscono cristiani, ma più di un dubbio è lecito.

Al netto delle loro origini massoniche all’insegna della poligamia, i mormoni devono il loro nome al Libro di Mormon, consegnato dall’Angelo Moroni al profeta Joseph Smith che lo pubblicò per la prima volta nel 1830. Il Libro di Mormon integra Bibbia e Vangelo ma secondo una sentenza dell’ex Sant’Uffizio della Chiesa del 2001, quando il prefetto era l’allora cardinale Ratzinger, i mormoni praticano una sorta di astruso politeismo, contaminato dalla fantascienza.