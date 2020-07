“Chi non segue la linea è fuori: lo dice Salvini”: la storia dei messaggi ai leghisti per i test

L’intimazione riguarderebbe un esponente di lunga data come Lorenzo Demartini, ex consigliere regionale che, nella scorsa primavera, si era schierato per l’utilizzo dei test disponibili, senza attendere quelli Diasorin, per i quali era partita la convenzione con la Regione. Ma Grimoldi replica: “assolutamente falso: ho tutti i messaggi!”

Il nome del deputato leghista Paolo Grimoldi, già commissario regionale del partito in Lombardia, non è neanche sfiorato dall ’inchiesta della Procura di Pavia sui test sierologici della Diasorin e l’accordo con il San Matteo di Pavia. Ma, scrive oggi il Fatto Quotidiano, è chiaro, leggendo gli atti dell’inchiesta su Diasorin e il San Matteo di Pavia, che “diversi amministratori locali”e in particolare i “sindaci di Robbio e Cisliano ” hanno “riferito di atteggiamenti ostruzionistici nei loro confronti da parte di esponenti politici regionali della Lega Nord” per la decisione di procedere autonomamente sui test sierologici. Per questo oggi un articolo a firma di Vincenzo Iurillo e Antonio Massari chiede conto al deputato di presunti sms sui sindaci e i test sierologici. Ma lui smentisce:

L’intimazione riguarda un esponente di lunga data come Lorenzo Demartini, ex consigliere regionale che, nella scorsa primavera, si era schierato per l’utilizzo dei test disponibili, senza attendere quelli Diasorin, per i quali era partita la convenzione con la Regione. A intimargli di non assecondare le iniziative di Francese è il deputato leghista Paolo Grimoldi, già commissario regionale del partito in Lombardia. Abbiamo chiesto all’ufficio stampa di Salvini di confermare o smentire ma mentre scriviamo non abbiamo ricevuto risposte. Siamo in aprile e Francese trasforma Robbio nel paese della “d i s o b b edienza civile”. Deciderà di procedere con i test sierologici e dai 16 casi ufficiali, quando avvia lo screening, a Robbio si passa a 140 persone che hanno sviluppato gli anticorpi al Covid. Tutto a spese del Comune e con l’aiuto di privati cittadini. Dovrebbe essere considerato un sindaco esemplare. Grimoldi – per quanto risulta al Fatto Quotidiano–lo giudica, in un messaggio inviato a Demartini, un “miserabile ”. E gli intima di non assecondarlo. Pena l’espulsione dal partito. Spiega che è Salvini in persona ad averlo deciso.