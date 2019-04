Cassonetti come le strisce blu: arrivano le multe

Come gli ausiliari del traffico che fanno le veci dei vigili urbani, a breve a Roma esordiranno gli “ispettori ambientali” che faranno la guardia ai cassonetti. Gli ispettori«ausiliari» si occuperanno della «vigilanza e dell’accertamento delle violazioni di norme regolamentari e sindacali riguardanti la tutela ambientale e il corretto conferimento dei rifiuti, che comportino l’erogazione di una sanzione amministrativa»

Si rischiano multe salate: fino a 600 euro per chi si sbarazza di mobili o elettrodomestici ingombranti; fino a 300 euro per chi sgarra a separare il vetro dalla plastica o la carta dall’umido; stesso importo per chi si segnala per il «cattivo mantenimento» dei bidoni condominiali. L’esercito degli «ispettori ambientali di Roma Capitale» – si chiameranno così – dovrebbe essere sguinzagliato per le strade dell’Urbe a partire dall’estate.

Subito dopo l’approvazione della riforma, già protocollata in Assemblea capitolina dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Facile prevedere che, con centinaia di «ausiliari» spediti in tutti i quadranti della città, i numeri delle contravvenzioni si impenneranno. Il contrario di quanto avvenuto negli ultimi anni. I verbali erano 23mila nel 2017, sono scesi sotto quota 20mila nel 2018.