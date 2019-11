Case di riposo per anziani: un terzo non supera i controlli

Un terzo delle case di riposo per gli anziani non supera i controlli. La Stampa oggi pubblica un approfondimento sulle strutture e dice che dal 2017 ne sono state chiuse 219: in media è un sequestro ogni tre giorni:

I dati dei carabinieri del Nas, che ogni anno effettuano migliaia di controlli in tutta Italia, documentano una situazione allarmante, con irregolarità riscontrate nel 30 per cento dei casi e un ventaglio di situazioni che va da “semplici” mancanze amministrative, come la presenza di un numero di anziani superiore rispetto al limite autorizzato o spazi insufficienti per accogliere dignitosamente gli ospiti, fino alla somministrazione di cibo e farmaci scaduti e all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie (rilevato nel 15% dei casi) e a reati gravi come la mancata assistenza e gli abusi fisici e psicologici, mentre nell’ombra fioriscono case di riposo abusive.

Negli ultimi tre anni, dal gennaio 2017 all’ottobre 2019 i militari guidati dal generale Adelmo Lusi hanno segnalato all’autorità giudiziaria 1119 persone e 20 di queste, principalmente gestori di comunità alloggio o strutture assistenziali, sono state sottoposte a misure cautelari per reati che vanno dal maltrattamento, all’abbandono di incapaci fino alle lesioni e all’omicidio colposo. In un Paese che invecchia è anche questo il frutto avvelenato di una strutturale carenza di servizi, in particolare di assistenza domiciliare, che spinge le famiglie a scegliere soluzioni a volte approssimative, altre volte rischiose.

Nei primi dieci mesi di quest’anno, su 2195 verifiche effettuate in residenze sanitarie assistite (Rsa, con forte impronta sanitaria) e in strutture socio-assistenziali (case di riposo, comunità alloggio, case famiglia) 615 sono risultate «non conformi», il 28%, con 337 persone segnalate all’autorità giudiziaria e un arresto, e 85 attività chiuse o sequestrate. Una ogni tre giorni e mezzo. Erano state 39 nel 2017, per balzare a 95 nel 2018, anni in cui la percentuale di «non conformità» riscontrata dagli investigatori era stata analoga a quella attuale: il 30,8% nel 2017, il 27,2% l’anno seguente. In quasi tre anni, 219.

