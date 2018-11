Carlo Acutis: il bimbo morto di leucemia e dichiarato venerabile

Carlo Acutis, un ragazzino milanese di 15 anni morto di leucemia nel 2006, è stato dichiarato venerabile dalla Chiesa cattolica nel luglio 2018. Il 5 luglio scorso Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che dichiarava venerabile il ragazzo dopo la conclusione dell’istruttoria da parte della diocesi di Milano.

Carlo Acutis aveva progettato una mostra virtuale sui miracoli eucaristici che è ancora consultabile online all’indirizzo www.miracolieucaristici.org, mentre attraverso un circuito lontano dai clamori sono sorti gruppi di preghiera intitolati alla memoria dell’adolescente.

La Mostra presenta, con un’ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei principali Miracoli Eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa. Attraverso i pannelli (circa 166 formato 60×80) è possibile «visitare virtualmente» i luoghi dove sono accaduti questi Miracoli. La Mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, solo negli Stati Uniti d’America in quasi 10.000 Parrocchie e nel resto del mondo in centinaia parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari Mariani più famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe, solo per citarne alcuni.