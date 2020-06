Gli schiaffi tra i partecipanti alla manifestazione dell’estrema destra al Circo Massimo

Sono stati lanciati vasi, bottiglie e petardi contro forze dell’ordine e giornalisti durante i minuti di tensione che si sono registrati a via dei Cerchi in avvio della manifestazione organizzata da Forza Nuova e altri gruppi di estrema destra

In questo video tratto dalla diretta di Repubblica si vede il momento in cui Simone Carabella, uno dei partecipanti alla manifestazione dell’estrema destra e degli ultras al Circo Massimo, viene spintonato via mentre sta parlando con i giornalisti. Secondo le agenzie di stampa tra quelli che lo portano via c’è Giuliano Castellino di Forza Nuova. Sono statp lanciati vasi, bottiglie e petardi contro forze dell’ordine e giornalisti durante i minuti di tensione che si sono registrati a via dei Cerchi in avvio della manifestazione organizzata da Forza Nuova e altri gruppi di estrema destra.

Un resoconto della manifestazione al #circomassimo di sti 4 scemi #ultras sono più le guardie che i manifestanti. pic.twitter.com/Npv9iW5Z7v — Petecchio (@Petecchio) June 6, 2020

Un fumogeno lanciato dalla piazza verso la strada ha causato un principio di incendio. Per spegnere le fiamme è intervenuta la polizia con degli idranti. L’agenza di stampa DIRE scrive che una furiosa rissa tra gli organizzatori ha dato il là a scontri con la Polizia e tentate aggressioni alla stampa. I manifestanti hanno caricato i giornalisti in un primo momento per poi dare il via al lancio di bombe carta e bottiglie di vetro verso le forze dell’ordine, operatori e cronisti. L’arrivo degli agenti in tenuta anti sommossa, venuti in soccorso dei colleghi inizialmente esigui di numero, ha riportato una parvenza d’ordine. A scatenare la rissa iniziale il leader di Forza nuova Giuliano Castellino e l’esponente dell’estrema destra Simone Carabella. manifestanti hanno lanciato bottiglie di vetro e altri oggetti contro giornalisti e forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. I disordini sono durati diversi minuti poi i partecipanti hanno indietreggiato e stanno ora scendendo all’interno del Circo Massimo.