Cannabis legale nel mondo, la situazione

Il Corriere della Sera riepiloga in questa infografica la situazione della cannabis legale nel mondo, mentre il senatore del MoVimento 5 Stelle Matteo Mantero presenta una legge per la legalizzazione dell’uso personale e ricreativo della marijuana. Il tutto accade mentre nell’America che sta liberalizzando la cannabis per usi medici (in 23 Stati) e anche per gli usi cosiddetti ricreativi (in altri 10 Stati), ed esce il libro-denuncia Tell Your Children di Alex Berenson, appena pubblicato da una delle case editrici più autorevoli, Simon & Schuster. Oggi il valore stimato del mercato al dettaglio di cannabis in Europa è di 9,3 miliardi di euro mentre sono 17,2 i milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni che hanno consumato cannabis almeno una volta nell’ultimo anno in Europa.

Oggi la cannabis è completamente legale in Canada, mentre è legale per uso personale in alcuni stati USA, in Sudafrica, in Spagna e in Olanda oltre che il Colombia e in Cile. Illegale ma depenalizzata con il consenso all’uso della cannabis light, che ha un contenuto massimo di THC (il principio attivo tetraidrocannabinolo) allo 0,6%. Nel libro di Berenson si racconta invece di una vasta mole di studi — da quelli di un avvocato indiano del Punjab risalenti all’Ottocento a quelli recentissimi (2017) della National Academy of Sciences americana, passando per ricerche del British Medical Journal e per studi scientifici fatti in Olanda, Svezia e Nuova Zelanda—tutti convergenti nel denunciare irischi psichiatrici connessi al consumo di marijuana. Rischi seri soprattutto per gli adolescenti il cui cervello non è ancora completamente formato e per chi ha storie di malattie psichiatriche in famiglia.