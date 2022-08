“Cambia artista”, la risposta di Loredana Bertè a chi la sta attaccando per le sue parole su Meloni e “la fiamma”

Non toccare la “fiamma” agli elettori di Fratelli d’Italia, perché sono pronti a cancellare anche l’amore decennale nei confronti di una cantante e della sua musica. Dopo quel video in cui chiedeva a Giorgia Meloni rimuovere la “fiamma” dal logo di Fratelli d’Italia – in quanto segno inequivocabile con il MSI, il partito neofascista creato nel secondo dopoguerra da Almirante -, moltissimi haters destrorsi hanno preso d’assalto la pagina Facebook della cantante. C’è chi l’ha insultata, chi ha contestato quel suo pensiero (dicendosi deluso da questa sua presa di posizione), chi l’ha invitata a limitarsi al canto e chi ha deciso di non ascoltare più le sue canzoni. E anche in questo caso, la replica di Loredana Bertè è stata perfetta.

Loredana Bertè risponde ai sostenitori di Meloni che l’hanno attaccata

“Cambia artista”. Due parole, le più logiche in risposta a chi pensa di poter limitare la possibilità di esprimere un pensiero critico sulla politica al di fuori della politica stessa. Perché da quando ha pubblicato quel video, i sostenitori di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni si sono riversati sulla pagina social di Loredana Bertè. E, nella maggior parte dei casi, ripetono la stessa frase a pappagallo (che possiamo riassumere con “pensa solo a cantare”). Ecco alcuni esempi dell’ecosistema che si è venuto a creare sulla sua pagina Facebook.

Doveva rimanere in silenzio. Non doveva esporsi. E invece no. Anche perché Loredana Bertè è una persona e una personalità che non si è mai nascosta e ha sempre mostrato e dimostrato (anche con la sua classica veracità) di essere una donna libera dai costrutti della società, pronta a esporsi per gli ideali in cui crede. Ma ai “fan”, ad alcuni di loro, questo non piace. Fortunatamente, però, c’è anche una buona parte di pubblico che l’ha apprezzata e l’ha difesa. Ma a fare rumore, purtroppo, è sempre chi urla di più per far sentire la propria voce. Anche se priva di idee.