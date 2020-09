A Briatore non è passata la voglia di scherzare sul Coronavirus

Flavio Briatore ha superato il Coronavirus ma non ha ancora chiaro che scherzarci come se non fosse una cosa seria non fa ridere nessuno

Flavio Briatore una volta superato il Coronavirus non ha intenzione di mettere di provocare. Parlando delle nuove restrizioni in Gran Bretagna in un video su Instagram ha detto: “In Inghilterra stanno cancellando tutti gli eventi. Credo che vogliano spostare anche il Natale: sarà a febbraio”

Il messaggio è stato considerato arrogante da parecchie persone che hanno risposto critcando il manager: “Tristezza assoluta!Briatore è stato fortunato,non si deve permettersi sminuire il virus, né di fare campagne negazioniste. Rispetto, è una parola a lui sconosciuta! Vergognati!”, e anche “A soli 10 giorni dall’inizio della scuola, i contagi sono risaliti, è così pure i decessi. Speriamo di non doverlo fare in Italia il lokdown a Natale. Briatore ha poco da fare lo spiritoso,il virus maledetto fa dei danni anche ad altri organi non solo ai polmoni. Pure al cervello”