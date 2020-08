Cosa c’è di vero nella storia di Briatore che chiude il Billionaire per il focolaio?

I lavoratori del Billionaire di Flavio Briatore positivi al Coronavirus SARS-COV-2 arrivano a 11. Intanto si attendono i risultati per 50 lavoratori della discoteca-ristorante, mentre si scopre che a essere contagiati sono stati camerieri e hostess, ovvero il personale a stretto contatto con il pubblico. Il Messaggero intanto spiega cosa è successo nel locale che ha cercato di far rispettare tutti i criteri di sicurezza, con misurazione della temperatura all’ingresso, utilizzo delle mascherine, gel sanificante e capienza dimezzata.

Non è ancora chiaro come si sia originato il contagio. È lecito ipotizzare che uno o più asintomatici siano stati “gli untori”. Un cliente oppure un dipendente? Andiamo con ordine. Il Billionaire dal primo agosto fino al 22 decide di rimpolpare le sue fila con altri lavoratori da affiancare ai titolari. Si rivolge a un’agenzia che invia dei camerieri, in tutti i locali sul mare della Gallura. Anche il locale di Briatore usufruisce del servizio: in media una decina di ragazzi, che dall’agenzia vengono fatti ruotare nei vari locali della Costa Smeralda, ogni sera arrivano al Billionaire. È possibile che la sera prima avessero lavorato in un’altra discoteca.