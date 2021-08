Brian May ridicolizza i no-vax. E ha qualcosa da dire anche a Eric Clapton

Brian May, il chitarrista dei Queen prende indirettamente le parti di J-Ax e attacca Eric Clapton: le sue posizioni sul vaccino non sono giuste. Lo scontro questa volta è tra due miti del palcoscenico che hanno segnato la musica e la storia della chitarra.

Brian May dà del matto a Eric Clapton e ai no-vax https://t.co/EYxKhFgzi7 pic.twitter.com/6v4o6BHVOo — Rockol.it (@rockolpoprock) August 8, 2021

“Amo Eric Clapton, è il mio eroe, ma ha punti di vista molto diversi da me in molti modi”, ha detto May a The Independent. “È una persona che pensa che sia giusto sparare agli animali per divertimento, quindi abbiamo i nostri disaccordi, ma non smetterei mai di rispettare l’uomo”.

Brian May ridicolizza i no-vax, parole dure anche per l’amico Clapton: la sua opinione

“Ci sono molte prove per dimostrare che la vaccinazione aiuta. Ci sarà sempre qualche effetto collaterale in qualsiasi farmaco che prendi, ma andare in giro a dire che i vaccini sono un complotto per ucciderti, mi dispiace, questo per me va nel barattolo delle ‘fruitcake'”.

Una linea in antitesi con quella dell’amico Clapton che ha annunciato di non volersi esibire in tutte le sale concerto in cui sarà necessario il green pass. Intanto in queste ore sono moltissimi i cantanti che hanno dovuto dire addio ai tour, tra questi anche Peter Frampton. Il musicista era pronto a salutare la scena musicale, ma non ha potuto portare a compimento tutte le dare che aveva previsto. Ha annunciato con un tweet l’addio alla musica e ai tour di queste settimane

“Se sento, ‘Mi fido del mio sistema immunitario!” …ancora una volta”, ha twittato. “La variante Delta è due volte più contagiosa e non gliene frega un cazzo del tuo sistema immunitario”.