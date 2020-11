Coronavirus Veneto: bollettino di oggi 27 novembre

La situazione dei contagi di Coronavirus in Veneto oggi 27 novembre nel bollettino illustrato in diretta Facebook dal presidente della Regione Luca Zaia: 3.418 positivi su 16.870 tamponi effettuati. Ci sono 60 nuovi decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 321, in diminuzione di 2. Scendono anche i ricoverati, 2.576, meno 3 rispetto a ieri.







– “Presumiamo di essere arrivati nella parte alta della curva perche’ da qualche giorno, se e’ vero che non cala l’incidenza dei positivi su tamponi, vediamo che la percentuale di incidenza dei positivi su 100mila abitanti e’ piu’ o meno costante. Un trend che potrebbe dirci che abbiamo raggiunto l’apice, il plateau”



