L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 2844 casi e 27 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 3 ottobre

I casi di oggi ripartiti regione per regione: in Puglia 151 casi; non si registrano decessi. Il numero complessivo di morti rimane fermo a 598. Dei 151 casi positivi, 97 sono in provincia di Bari, 21 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 di residenza non nota. Nelle Marche 59 positivi rilevati nelle ultime 24ore. Nel sud delle Marche il maggior numero di contagi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Macerata, 14 in provincia di Fermo; poi otto in provincia di Pesaro Urbino. In Veneto oggi sono 261 i nuovi infetti. C’è anche un vittima, che porta il numero totale delle vittime a 2.194. Crescono i ricoverati nei reparti non critici, 250 (+8), mentre sono 29 (+1) i pazienti nelle terapie intensive.