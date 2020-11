Il bollettino di oggi 30 novembre sul Coronavirus in Veneto

Quanti contagi di Coronavirus oggi in Veneto con i dati del bollettino della regione illustrati dal presidente Luca Zaia su Facebook: 2.003 positivi e 34 nuovi decessi. 2608 pazienti ricoverati, 26 in più rispetto a ieri e 339 in terapia intensiva, in aumento di 8 nelle ultime 24 ore.



“Non è vera la narrazione, e non sto giustificando Salvini che non ha bisogno di avvocati difensori, secondo la quale gli assembramenti e le spiagge estive abbiano dato vita alla seconda fase autunnale del Covid”. Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia a ‘Che tempo che fa’ rispondendo ad una domanda sull’uso della mascherina la scorsa estate da parte del leader della Lega. “La verità è che questo virus si comporta come un virus influenzale anche se non lo è – osserva – : con le alte temperature e gli ultravioletti diventa un virus latente”. Dei comportamenti estivi responsabili della seconda ondata Zaia si è detto “per nulla convinto”. “Io ho emesso delle ordinanze di autorestrizione regionale per scoraggiare gli assembramenti” ha detto Zaia rispondendo ad una domanda sull’ipotesi di zone bianche avanzata dal Governatore della Liguria Toti. “Se non si controllano i contagi – ha aggiunto – questi continueranno a crescere”. Zaia ha rivendicato il ruolo delle Regioni nella gestione della pandemia. “I ministeri non hanno i pazienti sull’uscio di casa – ha osservato – noi sì. Finiamola con la narrazione che le Regioni si sta contrapponendo al Governo, abbiamo votato tutti i dpcm”.

