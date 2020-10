La diffusione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 21.273 casi e 128 decessi: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 26 ottobre

I nuovi contagi suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 93 i positivi su 1.315 processati nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre. Otto riguardano residenti in Puglia dove si trovano in isolamento e uno è residente in Veneto ma in isolamento a Palazzo San Gervasio. Degli 84 lucani, 15 sono di Potenza – il comune che registra maggiori positivita’ con 224 contagi in tutto – seguito da Genzano (8), Maratea (6), Matera (6), Lauria (5) e i restanti distribuiti sul territorio a macchia di Leopardo. La citta’ dei Sassi ha un totale di 210 contagi. Negli stessi giorni sono guarite 22 persone. Sono 72 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, di cui 7 in terapia intensiva (3 a Potenza e 4 a Matera). All’ospedale San Carlo di Potenza 22 persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza; al Madonna delle Grazie di Matera 18 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 3 in pneumologia. Nelle Marche 238 nuovi casi, il 23,2% rispetto ai 1.026 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi. I nuovi positivi sono stati individuati 25 in provincia di Macerata, 150 in quella di Ancona, 19 in quella di Pesaro-Urbino, 15 nel Fermano, 18 nel Piceno e relativi a persone non residenti nelle Marche. In Veneto 1129 casi e 3 decessi. I guariti sono 51. I pazienti in terapia intensiva crescono di 5 per un totale di 76. i ricoverati sono 612 in aumenti di 27. Il tasso di positività è del 14.58% e i tamponi effettuati sono stati 7745. Continua ad impennarsi la curva del contagio in Toscana, che oggi supera i duemila casi. Se ieri i positivi al covid erano 1.863, nelle ultime 24 ore se ne registrano 2.171 a fronte di 13.122 tamponi e si contano 13 decessi: 4 uomini e 9 donne con un’eta’ media di 83 anni (5 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana). I guariti crescono dello 0,8%, ma continua a salire la pressione sugli ospedali (+7,8%): le persone ricoverate nei posti covid, infatti, oggi sono complessivamente 889, 64 in più rispetto a ieri. Di questi 110 in terapia intensiva (1 in meno). In Abruzzo 348 contagiati e 10 decessi. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (16); sono invece 228 (+20) quelli ricoverati in ospedale; in isolamento domiciliare si trovano 3.285 persone (+133). Del totale dei casi positivi, 2215 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+190 rispetto a ieri), 1647 in provincia di Chieti (+66), 2493 in provincia di Pescara (+42), 1927 in provincia di Teramo (+74), 56 fuori regione (invariato) e 76 (-26) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 270057. In Sardegna si registrano 231 nuovi casi e un decesso, un uomo di 85 anni residente nel Sud Sardegna. Le vittime sono in tutto 192. In totale sono stati eseguiti 250.901 tamponi con un incremento di 2.376 test. Sono invece 303 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (+4 rispetto al dato di ieri), 35 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.584. Sul territorio, dei 7.990 casi positivi complessivamente accertati, 1.463 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.246 (+24) nel Sud Sardegna, 655 (+3) a Oristano, 1.133 (+32) a Nuoro, 3.493 (+127) a Sassari.