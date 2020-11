L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 27.354 contagi e 504 morti di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia 17 novembre: i dati della Protezione Civile per oggi

I dati dei contagi suddivisi regione per regione: in Veneto “Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 100 morti per il Covid. É stata la giornata peggiore per numero di decessi”, ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa. L’unico dato positivo invece è quello dei ricoverati con meno 3 ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto da ieri “è la prima giornata con segno negativo sul fronte dei ricoveri” mentre sono 15 in più i ricoveri nelle terapie intensive per un totale di 280 pazienti a cui si aggiungono i 2.091 degli altri reparti. Il totale dei positivi dal 21 febbraio ad oggi è di 105.966 con 3.124 positivi in più da ieri, le persone in isolamento sono 28.360. In Alto Adige i decessi sono 9 e 258 i nuovi casi positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 359 (ieri erano 369) ai quali si aggiungono 123 pazienti nelle strutture private convenzionate e 95 (2 in più rispetto ad ieri in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. In terapia intensiva sono ricoverati invece 44 pazienti (uno in più). In Molise 145 nuovi contagiati: si registrano anche 2 nuovi decessi. I pazienti in terapia intensiva salgono di 2 e i ricoveri di 3. Nelle Marche sono 357 i positivi rilevati nelle ultime 24ore, pari al 29% dei 1.229 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi e al 16,4% dei 2.176 tamponi testati in totale (che ne comprendono anche 947 nel percorso guariti). Il maggior numero di casi, 115, in provincia di Macerata, seguita da Ancona con 77, Pesaro Urbino con 68, Ascoli Piceno con 49, Fermo con 24, oltre a 24 di fuori regione. In Toscana si registrano 2.361 nuovi casi e sono 52 i decessi: 28 uomini e 24 donne con un’età media di 83 anni. I ricoverati sono 2.069 (8 in piu’ rispetto a ieri), di cui 277 in terapia intensiva (7 in meno). In Abruzzo si registrano 729 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 703. 590 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 66 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 13352 (+483 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 6454 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+221 rispetto a ieri), 3988 in provincia di Chieti (+192), 4200 in provincia di Pescara (+128), 5511 in provincia di Teramo (+175), 208 fuori regione (+6) e 191 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza