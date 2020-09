L’andamento dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 257 nuovi casi e 4 decessi di ieri: 269 nuovi casi e nessun decesso.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati per il 12 settembre

Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra i 269 positivi per 37 si tratta di debolmente positivi e 15 casi sono stati rilevati in seguito a test sierologico. In terapia intensiva i pazienti sono stabili a 27, come ieri, mentre i ricoverati sono 251 in aumento di 5 nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 16.493 tamponi per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.810.149. Per quanto riguarda la ripartizione dei positivi nelle province: A Milano 102 contagi, di cui 61 a Milano città; a Bresca e Bergamo 24 nuovi casi per provincia nelle ultime 24 ore: a Como 12 nuovi positivi, a Cremona 6. A Lecco 11 casi in più da ieri, a Lodi 3. A Mantova 11 contagi, nella provincia di Monza e Brianza sono 32. A Pavia 7 nuovi positivi rispetto a ieri e a Varese 21. La provincia di Sondrio oggi è a zero casi.

Intanto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando le azioni di sorveglianza messe in atto dall’ATS di Pavia spiega: “Nella giornata di giovedi’ 10 settembre, nella tenda adibita presso lo Stadio Fortunati di Pavia sono stati effettuati 192 tamponi, di cui 65 a soggetti in etàpediatrica, da 0 a 16 anni. Di questi 65, 6 sono risultati positivi: un bambino di 2 anni, uno di 1 anno, due bambine di 5 anni, uno di 11 e uno di 13. Cinque di loro sono residenti nell’area di Pavia e uno nella Lomellina. Uno tra i bambini risultati positivi – spiega l’assessore – inviato dal pediatra di famiglia in seguito a comparsa di sintomatologia, aveva appena iniziato l’anno scolastico presso una scuola materna della citta’: ATS Pavia ha quindi disposto che tutti i bambini della sezione frequentata si recassero presso l’ambulatorio di Stradella per sottoporsi al tampone e, come da procedura”