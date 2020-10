L’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi dopo i 939 contagi e 9 decessi di ieri: 1224 casi e 5 decessi

Lazio Coronavirus: il bollettino di oggi 20 ottobre

Nella Asl Roma 1 sono 159 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 37, 55 e 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 285 i casi: si tratta di centosette casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ottantuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 181 i casi: si tratta di centocinquantuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 4 sono 86 i casi nelle ultime 24 oree si tratta di ventisei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 79 i casi :si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 113 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Ventisei i casi con link al cluster dell’Università Dallas di Marino dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 321 casi e un decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventisette i nuovi casi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano centoquarantasette nuovi casi. Nella Asl di Viterbo si registrano centotto nuovi casi e si tratta di dodici casi con link al cluster di un convento di frati Cappuccini e tredici i casi di operatori con link al cluster della casa di riposo San Francesco nel comune di Farnese. Indagine epidemiologica per entrambi i cluster. Quarantatre i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano trentanove nuovi casi e sono casi con link familiari o contatto di un caso già noto

L’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio in una nota annuncia la sperimentazione del Sistema di prenotazione online dei tamponi ‘drive-in’. Dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, il tampone in uno dei seguenti drive-in della Regione Lazio: Asl Roma 1, Santa Maria della Pietà in via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2, Centro Carni in via Palmiro Togliatti 1200 o Irccs Santa Lucia in via Ardeatina 354; Asl Roma 3, ex presidio Forlanini in piazza Carlo Forlanini. Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata”. . La sperimentazione avrà la durata di una settimana. Si può prenotare il tampone su: www.prenota-drive.regione.Lazio.it/main/home. “In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive-in nella data prescelta, è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso – prosegue la nota – L’elenco completo dei drive-in della Regione Lazio su: www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in”