L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: dopo i 39.811 contagiati e 425 morti di ieri: 32.616 contagiati e 331 morti; 6183 guariti. Salgono di 115 le terapie intensive e di 1331 i ricoveri. Sono stati effettuati 191.144 tamponi; il tasso di positività è del 17,1% (-0,1%)

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 8 novembre

La suddivisione dei casi regione per regione: in Veneto si registrano 3.362 nuovi positivi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 79.269; gli attuali malati sono 50.970. Da ieri si registrano inoltre 6 nuovi decessi, con il totale a 2.574. Rallenta la pressione ospedaliera, con 57 nuovi ricoveri nei reparti non critici, in totale 1.467, e 6 nelle terapie intensive (193 ricoverati). Nelle Marche 502 positivi rilevati nelle ultime 24ore: nella provincia di Ancona ci sono 195 casi, seguita da Macerata (130), Fermo (82), Ascoli Piceno (52), Pesaro Urbino (42) e 1 da fuori regione. Tutto l’Alto Adige diventa zona rossa. “L’andamento epidemiologico con i numeri in costante crescita e il sempre maggior numero di comuni dichiarati zona rossa lo impongono. E’ inutile ormai applicare due provvedimenti diversi”. Spostamenti tra i comuni saranno concessi solo per motivi di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 781 nuovi casi su 2998 tamponi e 4 decessi. Su oltre 24 mila tamponi (meno 6.178 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.489 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 129 rispetto a ieri), di cui 1.195 a Roma. Inoltre, si registrano 16 decessi (meno 11 rispetto a ieri) e 131 guariti (meno 108 rispetto a ieri). Sono 2.479, in calo rispetto al record di ieri quando si è toccato quota 2787 ma a fronte di meno tamponi, i nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Toscana, dove si registrano 29 decessi: 18 uomini e 11 donne con un’età media di 83,7 anni. I ricoverati sono 1.700 (+118), di cui 226 in terapia intensiva (+12). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.214.035, 15.542 in più rispetto a ieri quando ne sono stati fatti 18.143. Sono 8.264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo: in aumento rispetto al 27,6% di ieri. Nuovo record di contagi in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati infatti individuati 2.360 casi, peraltro con un numero molto inferiore (come di solito avviene nei fine settimana) di tamponi, che sono stati 12.950. Si contano anche 35 morti, fra i 54 e i 99 anni, 19 dei quali in provincia di Bologna. Continuano a crescere i ricoverati in terapia intensiva. Dei nuovi contagiati, però, oltre il 60% sono asintomatici (1.452), individuati grazie alle attività di contact tracing e degli screening regionali. Anche se il 94,6% dei contagiati non richiede cure ospedaliere e sono in isolamento a casa, i ricoverati superano quota 2.000: sono 194, sei in più di ieri, quelli in terapia intensiva, 1.836 (+113) negli altri reparti Covid). La situazione dei contagi nelle aree sanitarie dell’Emilia-Romagna vede Modena con 639 nuovi casi; Bologna (527); Reggio Emilia (304); Rimini (201); Parma (183); Piacenza (159); Ferrara (113); Ravenna (89); Cesena (61); Forlì (51) e Imola (33). In Sardegna si registrano 424 nuovi casi, 249 rilevati attraverso attivita’ di screening e 175 da sospetto diagnostico. Si registrano due vittime (255 in tutto): due donne residenti nella citta’ metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 74 e 100 anni. In totale sono stati eseguiti 293.794 tamponi con un incremento di 4.292 test. Sono invece 400 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10 rispetto al dato di ieri), mentre e’ di 55 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.972. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.534 (+56) pazienti guariti, piu’ altri 45 guariti clinicamente. Sul territorio, di 12.261 casi positivi complessivamente accertati, 2.465 (+101) sono stati rilevati nella citta’ metropolitana di Cagliari, 2.017 (+146) nel Sud Sardegna, 1.067 (+9) a Oristano, 1.468 (+14) a Nuoro, 5.244 (+154) a Sassari.