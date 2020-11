La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 22.930 contagi e 630 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati dei contagi di oggi 24 novembre

La suddivisione dei contagi di oggi regione per regione: nelle Marche rilevati 351 nuovi positivi di cui 92 rilevati in provincia di Macerata dove i casi salgono a 6.041, 87 ad Ancona (8.096), 83 a Pesaro-Urbino (5.455), 13 a Fermo (3.136), 53 ad Ascoli Piceno (3.537) e 23 da fuori regione (841). Il rapporto positivi/tamponi è del 28,8% mentre ieri era del 25,4% (161 casi con 633 test) ed, il giorno prima, del 29,5% (529 casi su 1.793 test). In Molise 72 nuovi contagi e un decesso. In Veneto oggi 2.194 nuovi positivi rispetto a ieri, 127.416 in totale dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Ricoverate in ospedale 2.452 persone, +57 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva risultano ad oggi 320 persone, +14, per un totale di quasi 2800 letti occupati. Sono 95 i decessi registrati da ieri per un totale di 3.353 dal 21 febbraio ad oggi. In Toscana rispetto a ieri si registrano 962 i positivi in più, pari a una crescita dell’1% rispetto al totale del giorno precedente. I nuovi casi registrati giornalmente sono sotto quota mille per la prima volta dal 21 ottobre scorso: l’età media è di 49 anni circa. I guariti crescono del 6,4% e raggiungono quota 43.973. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.480.155, 11.813 in più rispetto a ieri, di cui l’8,1% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.706, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.067, 61 in meno rispetto a ieri: di questi 296 sono in terapia intensiva (stabili). Purtroppo oggi si contano altri 47 decessi: 26 uomini e 21 donne con un’età media di 83,4 anni. Il totale di pazienti morti da inizio pandemia è di 2.311. In Alto Adige registrati altri 160 nuovi casi positivi e altri 16 decessi, cifra che porta a 490 il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 315 ( 18 in meno rispetto ad ieri) e. nelle strutture private convenzionate, 133 (7 in meno). Altri 44 pazienti (6 in più) sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 86 (uno in più). Oggi in Puglia, sono stati effettuati 9.770 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.567 casi positivi: 537 in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia Bat, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 52 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. Scendono per il secondo giorno consecutivo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 10.197, 286 meno di ieri (mentre domenica erano più di 11 mila e 500) secondo i dati aggiornati della Regione. I nuovi casi accertati sono stati 218, 22.092 dall’inizio della pandemia, e 494 guariti, 11.548, scaturiti da 4.653 tamponi, 395.479. Il tasso di positività particolarmente basso, il 4,68 per cento. L’Umbria registra però anche altri dieci morti, 347. In miglioramento i dati degli ospedali. I ricoverati sono infatti 442, nove meno di ieri, 72 dei quali (meno sei) in terapia intensiva