Il meteorite avvistato sui cieli della Sardegna

Molte persone hanno raccontato di aver visto una scia luminosa solcare il cielo ieri sera intorno alle 21:35. I testimoni dell’evento hanno anche sentito un forte boato. Il fenomeno è stato visto in molte regioni del centro Italia, soprattutto in Sardegna dove l’oggetto volante è stato osservato in tutta la regione, da da Carbonia fino all’arcipelago della Maddalena. Subito sui social si è diffuso l’hashtag #meteorite.

Il bolide avvistato in Sardegna e in Francia

Un’ipotesi confermata anche dagli esperti che hanno spiegato che si è trattato di un meteorite che viene comunemente definito bolide. I bolidi sono quei meteoriti che all’impatto con l’atmosfera terrestre si incendiano generando una scia molto luminosa ed esplodendo (e frammentandosi) producono un forte rumore. Il meteorite che ieri ha solcato i cieli delle regioni che si affacciano sul Tirreno e sul Mediterraneo è stato osservato anche in Corsica (ad esempio nel golfo di Ajaccio) e in Francia, a Marsiglia

Al contrario di quanto si può pensare questi eventi astronomici non sono così rari. L’ultimo avvistamento di un bolide (confermato da alcune fotografie) sui cieli italiani risale al 18 agosto scorso quando un meteorite solcò i cieli dell’Adriatico settentrionale. Non si segnalano danni a cose e persone.

Qualcuno si è allarmato, pensando che il boato potesse essere stato causato da un’esplosione di gas o da un incidente. Ma la maggior parte delle persone che hanno assistito al fenomeno l’ha presa con una certa ironia e c’è anche chi prova a poter usare il meteorite come scusa per non andare a lavoro.

Le notizie sul bolide del 20 agosto 2018

Non manca chi ha subito pensato a “grandi manovre” e ha spiegato che il meteorite altro non è che il test di una nuova arma. “Tutti sanno” – viene spiegato – che in Sardegna vengono testate le armi di tutti i paesi dell’Unione Europea.

Qualcun altro ha invece postato la foto del bolide sopra La Maddalena.

In realtà si tratta invece di un fotomontaggio, è sufficiente modificare alcuni parametri dell’immagine per vedere che la foto del bolide, una foto di un bolide che circola da anni. È stata semplicemente appiccicata sopra una panoramica del porto della Maddalena.



Foto copertina: un bolide in volo sopra l’Olanda, 13 ottobre 2009, credits: Robert Mikaelyan Fonte: ESA