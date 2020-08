I nomi e cognomi nel registro clienti del Billionaire

Oggi il registro clienti del Billionaire sarà consegnato a Marcello Acciaro, responsabile dell’unità anti-Covid-19 nel nord della Sardegna. Il Corriere della Sera scrive che ci sono annotati i nomi dei clienti, prenotati o richiesti all’ingresso della discoteca.

«Sarà molto utile — conferma Acciaro al Corriere — per individuare chi ha frequentato il locale, a fare una prima cernita fra quelli che già risultano positivi, a tracciare i contatti e gli incroci». Si parte dal Billionaire perché si sa che il «popolo della notte» in Costa Smeralda si muove da una discoteca all’altra. «Se si sanno nomi e cognomi di quelli che sono stati nel locale di Briatore quasi certamente si troveranno gli stessi nomi anche negli altri locali». La ricognizione coinvolgerà il Phi Beach, il Sottovento, il Sopravento, il Just Cavalli, il Country e via via gli altri, fino forse a San Teodoro, a sud di Olbia.

Non sarà facile; probabile che non pochi «furbi» abbiano fornito generalità, indirizzi e numeri di telefono taroccati. «I gestori delle discoteche — riconosce Acciaro — non sono agenti di polizia. Ma fino a che non vedo gli elenchi non si può dire». L’attenzione è sulle date fra l’1 e il 17 agosto, giorno in cui Briatore ha deciso di chiudere: stando ai flussi del Billionaire potrebbero essere passate fra le 8 e le 11 mila persone, ma fra i clienti c’è chi è ritornato più volte.

Uno dei problemi di questo focolaio è che la fama del Billionaire non aiuta le tre T del Covid: testare, tracciare, trattare. Nel mondo di Briatore piuttosto sono sempre state fondamentali le tre E della movida: ego, esagerato, esibito. Ma una cosa è fare incetta di faccine sui social con qualche video notturno degli spettacoli dal tanga «trasgressivo» o delle burrate extra costose nei ristoranti, un altro è fare la figura di chi si è ammalato per mettersi in mostra. E allora anche chi ha postato serate sorridenti con il logo Billionaire alle spalle ora generalmente si defila.